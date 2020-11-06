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Haber Giriş: 06.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bu tuzağa dikkat! 17 ilde çok sayıda ev kadınını dolandırdılar

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Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri 'evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği'ne gelen S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 lira kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına işe girebilmek için 550 lira yatırdığını, daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

Son dakika haberler... Bu tuzağa dikkat 17 ilde çok sayıda ev kadınını dolandırdılar

17 İLDE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, hem teknik hem fiziki takip soncunda olayı gerçekleştiren 16 kişinin kimliklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Son dakika haberler... Bu tuzağa dikkat 17 ilde çok sayıda ev kadınını dolandırdılar

Emniyetteki ifadelerinin ardından B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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