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Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA(Ankara), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bu olaya vahşet demek bile az... Yapan serbest kaldı

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Son dakika haberler: Bu olaya vahşet demek bile az... Yapan serbest kaldı
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ANKARA'nın Haymana ilçesinde, çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya (24), sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı.

Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haberler: Bu olaya vahşet demek bile az... Yapan serbest kaldı

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