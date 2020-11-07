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İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin

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Son dakika haberler: Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

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  • Bolvadindeki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin
  • Bolvadindeki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin
  • Bolvadindeki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin
  • Bolvadindeki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu. Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.

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