Son dakika haberler: Bolvadin'deki derin yarık ve obruklardan vatandaş tedirgin

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu. Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.



Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, ''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor" dedi.