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Adnan KARABULUT - DHA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bolu Dağı Tüneli yolunda lüks cipte can pazarı!

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Bolu Dağı Tüneli geçişinde Aslı Dalkıran, lüks cipi ile önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Hasar gören araçta sıkışan Aslı Dalkıran, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

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  • Lüks araç içinde can pazarı
  • Lüks araç içinde can pazarı
  • Lüks araç içinde can pazarı
  • Lüks araç içinde can pazarı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi.

Ankara istikametine gitmekte olan Aslı Dalkıran idaresindeki 34 ND 445 plakalı lüks cip, tünele 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Son dakika haberler... Bolu Dağı Tüneli yolunda lüks cipte can pazarı

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarptı. Aslı Dalkıran hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu sürücüyü araçtan çıkardı.

Yaralanan Aslı Dalkıran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberler... Bolu Dağı Tüneli yolunda lüks cipte can pazarı

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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