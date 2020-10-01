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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bodrum yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Son dakika haberler: Bodrum yangın paniği! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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İzmit’te bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Binaya dolan duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yandı.

Son dakika haberler: Bodrum yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Binaya girerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumanla dolan binada yaşayanlar evlerinin balkonlarında mahsur kaldı. Balkonlara çıkan 2’si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberler: Bodrum yangın paniği Mahsur kalanları itfaiye kurtardı


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