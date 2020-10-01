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Haber Giriş: 01.10.2020 - 22:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

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Son dakika haberler... BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti
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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

BM tarafından onaylanan tescil belgesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onayladığı belirtildi. Tescil belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aşağıdaki uluslararası anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. Maddesi uyarınca onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası (eklerle birlikte)."

Son dakika haberler... BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

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