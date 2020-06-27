Son dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbul'daki dehşetin görüntüsü
İstanbul Bahçelievler’da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, bina içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı evlerin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti.
Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
PATLAMANIN YAŞANDIĞI APARTMANIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ
Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Patlamayla birlikte hasar gören çevredeki araçlar çekici aracılığıyla çekilirken patlamanın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizleniyor.
Ekiplerin çalışması sürerken patlamanın meydana geldiği patlamanın içi görüntülendi. Çekilen görüntülerde patlamanın meydana geldiği alanın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı görülüyor.
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