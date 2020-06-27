MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbul'daki dehşetin görüntüsü
GeriGündem Son dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbul'daki dehşetin görüntüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbul'daki dehşetin görüntüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Bahçelievler’da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, bina içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı evlerin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti.

Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbuldaki dehşetin görüntüsü

PATLAMANIN YAŞANDIĞI APARTMANIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Patlamayla birlikte hasar gören çevredeki araçlar çekici aracılığıyla çekilirken patlamanın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizleniyor.

Son dakika haberler... Bir anda cehenneme döndü... İşte İstanbuldaki dehşetin görüntüsü

Ekiplerin çalışması sürerken patlamanın meydana geldiği patlamanın içi görüntülendi. Çekilen görüntülerde patlamanın meydana geldiği alanın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı görülüyor.

İstanbul Bahçelievlerdeki tekstil atölyesinde patlama Dehşet anları kamerada
İstanbul Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde patlama! Dehşet anları kamerada
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle