Son dakika haberler... Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Muş ve Erzincan'dan da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 5.8 olduğunu, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

BAKAN SOYLU: BİR GÜVENLİK KORUCUSU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili ''Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler çerçevesinde depremin meydana geldiği merkez;