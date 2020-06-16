Son dakika haberler: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Önceki gün 5.7, dün de 5.6 büyüklüğündeki depremlerle sallanan Bingöl’de bugün de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.57’de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Dinarbey köyüne komşu Elmalı köyünde daha önceki depremlerde haser gören bazı taş yapılar yıkıldı.



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyünde jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkılmış, göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit olmuştu. Depremde 18 kişi de yaralanmıştı.