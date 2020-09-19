MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
GeriGündem Son dakika haberler... Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
Abone Olgoogle-news

Ankara'da evinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın PCR test sonuçları negatife döndü.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, geçen 3 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR test sonuçları pozitif çıkmış ve evde tedavi görmüşlerdi.

Binali Yıldırım duyurdu: Koronavirüs testimiz pozitif çıktı
Binali Yıldırım duyurdu: Koronavirüs testimiz pozitif çıktı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle