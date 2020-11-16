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Haber Giriş: 16.11.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplantısı başladı! Yeni önlemler görüşülecek

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Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplantısı başladı! Yeni önlemler görüşülecek
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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

 

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