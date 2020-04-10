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Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplandı... Gözler saat 19.00'da

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Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplandı... Gözler saat 19.00'da
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Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Öte yandan, toplantının öncesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile video konferans gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak.

ÇİN İLE İKİNCİ GÖRÜŞME

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bilim Kurulu üyeleri de katıldı.

Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Wuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip korona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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