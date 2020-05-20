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Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak

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Son dakika haberler... Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı.

Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda, alınan önlemler, haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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