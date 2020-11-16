Son dakika haberler: Bilecik'te adliye çıkışı dehşet! Kurşun yağdırdı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonrası Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.



Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı.



KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ



Bilecik’te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Duman'ın kızı Cemile Nur Acar’ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



‘HEPSİNİ VURACAKTIM’



Olaydan sonra gözaltına alınan Onur Acar’ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman’ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen’i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.



İddiaya göre Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen’i aradığı ve ‘anlaşmalı boşanma’ konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi.



Avukat İlyas Geçgelen’in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur Acar, adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman’ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur Acar’ın ilk ifadesinde ‘avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım’ dediği öğrenildi.