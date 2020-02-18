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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda yangın paniği

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İstanbul Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatısı yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri  yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.

Bereketzade Mahallesi, Ziyapaşa Caddesi'ndeki beş katlı iş hanının çatı katında bulunan avize imalathanesinde saat 11.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Son dakika haberler: Beyoğlunda yangın paniği


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri  yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.

Yangına müdahale sırasında vatandaşların bölgede oluşturduğu kalabalık ekiplere zor anlar yaşattı. Toplananlar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılarak çalışmalara devam edildi.

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