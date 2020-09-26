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İlkay DİKİCİ - DHA - AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Beykoz'da ormanlık alanda yangın

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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ediyor.

Öte yandan bölgeye, yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Son dakika haberler... Beykozda ormanlık alanda yangın

Aydosta orman yangını
Aydos'ta orman yangını
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