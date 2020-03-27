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Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı

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Son dakika haberler... Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı
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Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı.

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi.

Son dakika haberler... Beştepe Millet Camisinde cuma namazı kılındı

Açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer verildi.

Son dakika haberler... Beştepe Millet Camisinde cuma namazı kılındı

Açıklamada, ayrıca vatandaşların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından verilecek hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebilecekleri bildirildi.

Son dakika haberler... Beştepe Millet Camisinde cuma namazı kılındı

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