Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
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Son dakika haberler: Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlama! 2 işçi yaralandı...
Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
İstanbul'da Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ağır şekilde yaralanan işçi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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