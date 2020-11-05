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Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlama! 2 işçi yaralandı...

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Son dakika haberler: Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlama! 2 işçi yaralandı...
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Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul'da Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ağır şekilde yaralanan işçi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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