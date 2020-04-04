Son dakika haberler: Ölümler durmuyor... Trump'tan corona virüs açıklaması

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs(corona virüs) nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1,100 kişi artarak 7 bin 157’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 32 bin 406 kişi artarak 277 bin 965’e çıktı.

TRUMP : MASRAFLAR KARŞILANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan koronavirüs hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Koronavirüs ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



ABD'DE KARANTİNA EMRİNE UYMAYAN İKİ EV ARKADAŞINA DİJİTAL KELEPÇE



ABD’nin Kentucky eyaletinde, karantina emrine uymayan, biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisli, iki ev arkadaşına mahkeme kararı ile dijital kelepçe takıldığı ileri sürüldü.

Kentucky'nin Lousville kentinde yayın yapan yerel haber kanalı WDRB’de yer alan habere göre, Kovid-19 salgını ile mücadele için uygulanan evde kalma emrine uymayan B.B. ve P.B. yerel hakim Charles Cunningham tarafından cezalandırıldı.

Charles Cunningham, yerel haber kanalına yaptığı açıklamada, birine 23 Mart tarihinde Kovid-19 pozitif teşhisi konulan iki ev arkadaşının 3 gün sonra sokakta sağlık görevlileri tarafından görüldüğünün ve ikaz edilmelerine rağmen hastanenin verdiği karantina kuralına uymadıklarının kendisine ihbar edildiğini aktardı. Cunningham, bunun üzerine ikisine de ev hapsi cezası verdiği bilgisini paylaştı.

Aynı evi paylaşan ikilinin ayak bileklerine, ev hapsine uyup uymadığının takip edilmesi için, dijital kelepçe diye adlandırılan küresel konumlandırma ve takip cihazı takıldığı bildirildi.

Dijital kelepçelerden gelen sinyalin bölge şerifi tarafından takip edileceği ve yasağa uyulmadığı takdirde ceza işlemi uygulanacağı belirtilen habere göre, B.B. ve P.B, en az 6 Nisan'a kadar ev hapsinde kalacak.