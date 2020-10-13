Son dakika haberler: Başına gelmeyen kalmadı... Örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı

Adnan Oktar Suç Örgütü’nü çökerten isimlerden biri Özkan Mamati’ydi. Örgüte 2000 yılında henüz 18 yaşındayken katıldı, 18 yıl boyunca da mürit oldu. Ancak sonunda kendi tabiriyle, ‘kaşıkla tünel kazmak gibi’ dediği şeyi yaparak örgütle bağlarını koparttı. Mamati’nin itirafları, Adnan Oktar’ın da yargılandığı 238 sanıklı davanın önemli delilleri arasında yer aldı. Mamati davanın ilk müştekisiydi. Ancak o günden sonra başına gelmeyen kalmadı. Tüm zamanını adliyelerde geçirmesine neden olan olaylar, örgütün hukuku nasıl kullandığını gösterdi. Mamati başına gelenleri şöyle anlattı:

Özkan Mamati ile Aydemir Kadıoğlu

BİZİ YILDIRMAK İÇİN

“Örgüt beni ve birkaç müştekiyi yıldırmak için hukuku kullanıp çok ciddi yıpratıcı faaliyetlerde bulundu. Mesela hakkımda 46 kadın 63 uzaklaştırma kararı çıkarttı iki yılda. Bu 63 uzaklaştırma kararı şu an Türkiye Cumhuriyeti’nde rekor. Hiç kimseye 46 kadın taciz, tehdit, iftira, öldürme kastı ile tehdit gibi farklı suçları isnat ederek Aile Mahkemesi’nden koruma kararı çıkartmamıştır. Kadın bu mağduriyetle başvurduğu zaman karakola çağrılıyorsunuz, ifade veriyorsunuz. 63 uzaklaştırma kararı 1 yıl içerisinde 63 iş gününde karakola ve savcılığa gitmenize sebep oluyor. Evden çıkması yasak olan örgüt üyeleri bile benden şikâyetçi. İkinci hamleleri ise Instagram, Twitter gibi ispatı mümkün olmayan mecralardan benim adıma sahte hesaplar açıp kendilerine tehditte bulunuyorlar. Sonra bana uzaklaştırma çıkartan şahıs, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğim için ikinci defa başvuruda bulunuyor. Böylelikle 63 uzaklaştırma kararının 63’ünün de ihlali olmuş oluyor. Bunlar için de ifade veriyorsunuz.

50 BİN KARALAMA VİDEOM VAR

Youtube üzerinden 50 bine yakın karalama videom var. Sosyal medyada 12 ayrı dilde binlerce paylaşım yapıldı. Kadın sattığım, fuhuşu yaydığım, travesti satışı yaptığım, FETÖ’ye iltisaklı olduğum, Cumhurbaşkanı’na suikast timinin lideri olduğum, uluslararası cinayet ve uyuşturucu şebekesinin lideri olduğum gibi açık kaynaklar oluşturup daha sonra bu açık kaynakları kullanarak isimsiz bir şekilde CİMER’e şikâyet ediyorlar. 50’ye yakın suç duyurusundan takipsizlik aldım. Toplamda 200’e yakın adli şikâyetten hiçbiri sonuç bulmadı.”

‘BENİM ADIMA ÇİNCE SİTE BİLE VAR’

Bu yapılanlar itibar yok etme, hayatınızı bitirme, ailenizi yok etme çalışmaları. Bunlar sonucunda ne ev kiralayabiliyorsunuz, ne banka hesabı açabiliyorsunuz, ne işe girebiliyorsunuz ve doğal olarak iş yapabileceğiniz ülkelerde de iş yapamıyorsunuz. Çünkü farklı dillerde siteler yapıyorlar. Benim adıma Çince bile site var. Davada şikâyetçi olan kızlara da çok ciddi baskı kuruluyor.

‘TALİMATLARI ADNAN OKTAR VERİYOR’

Adnan Oktar her gün cezaevinde avukatları ile görüşüyor. Görüşmeler sırasında talimatların hepsini Adnan Oktar veriyor. Bu yıldırma faaliyetleri, sistematik olarak aynı anda başlıyor. Her gün Twitter’da faaliyet yapıyorlar, Türkiye gündemine gelecek şekilde. Bunların hepsinin saati belli, başlıkları belli, günü belli.