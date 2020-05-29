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DHA - Fotoğraflar: DHA-AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 ölü

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İstanbul Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu.

Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberler... Başakşehirde fabrikada patlama: 2 ölü

İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberler... Başakşehirde fabrikada patlama: 2 ölü

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

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