MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
GeriGündem Son dakika haberler: Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Kadıköy'de önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kadıköy'de önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle