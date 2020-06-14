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Haber Giriş: 14.06.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Balıkesir'de katliam gibi kaza... Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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