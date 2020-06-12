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Son dakika haberler: Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 12.06.2020, 12:17:18 TSİ
Enlem : 39.4216 N
Boylam : 27.8196 E
Derinlik : 8.17 km
Detay : https://t.co/oMLnajYFss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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