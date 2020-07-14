Son dakika haberler... Bakırköy'de ortalık bir anda karıştı!

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Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı. Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.

Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.