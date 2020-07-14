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Serdar ALTINTEPE - İdris TİFTİKCİ - DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakırköy'de ortalık bir anda karıştı!

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Bakırköy Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

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  • Bakırköy Belediyesi önünde gergin dakikalar...
  • Bakırköy Belediyesi önünde gergin dakikalar...
  • Bakırköy Belediyesi önünde gergin dakikalar...
  • Bakırköy Belediyesi önünde gergin dakikalar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı. Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.

Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

Son dakika haberler... Bakırköyde ortalık bir anda karıştı

 

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