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Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakanlık son rakamları açıkladı! 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada

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Son dakika haberler: Bakanlık son rakamları açıkladı! 66 ilde 578 yerleşim yeri karantinada
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Gelen son dakika haberinde, İçişleri Bakanlığı bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alınmaya devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170’dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Ülkemizde korona virüs salgını sürecinde 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde 5 ilçe(3 İlçe, 2 İlçe Merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır" denildi.

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