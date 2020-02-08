Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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