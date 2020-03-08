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DHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 19:24,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu! 5 terörist teslim oldu

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Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu! 5 terörist teslim oldu
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Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55e yükselmiştir." denildi.

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