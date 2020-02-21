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Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu! 11 bin 27 kişinin pasaportu ile ilgili önemli karar

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Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu! 11 bin 27 kişinin pasaportu ile ilgili önemli karar
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." açıklamasında bulundu.

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