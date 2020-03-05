DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:40,
Bakanlık açıkladı! İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle