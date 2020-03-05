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DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Bakanlık açıkladı! İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi

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Bakanlık açıkladı! İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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