Son dakika haberler: Bakanlık açıkladı... 3 terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."