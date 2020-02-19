DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:43,
Son dakika haberler: Bakanlık açıkladı... 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.'' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."
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