Son dakika haberler... Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne başladık. Türkiye göç konusunda tüm dünyaya insanlık adına örnek olan, vicdanın merhametin ne olduğunu sadece kitaplarda değil, hayatında yaşayan ve bunu gösteren bir ülke. Dünyaya da ders veren bir ülke. Biz ABD'den, İngiltere'den zengin değiliz. Ama yaptıklarımız ders bırakıyor. Şuan 30 milyon insan göç filmlerini izledi.

41 bin satılacak bilet vardı. 32 bin'i tükendi.

Tüm katkı koyanlara, destek verenlere Türkiye'nin göç politikasını anlatanlara, farkındalık yaratanlara teşekkür ediyorum.

Göç süreci bitmeyecek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki farklar daha da büyüyecek. Ne yapacaklar? Umuda yolculuğa çıkacaklar. Biz bunun adına 'sınırsız yolculuk' diyoruz. Türkiye tüm görevini getirmenin rahatlığı içinde.

TERÖRLE MÜCADELE

Biz insanız. Geçmişimizden dersler alarak yaşıyoruz. Devletler de öyledir. Devletler de insanlar gibidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte birçok konunun kamburunu taşımak durumunda kalmıştır. Onlardan biri de terördür.

Terörden kurtulmak lazım. Bunun için de toplu bakışa ihtiyaç vardır. Türkiye terörden kurtulmak için çaba sarfediyor. İran-Irak-Suriye sınırından gelen saldırıları engellemek için çalışmalar yaptı Türkiye.

Metehan'a nasıl bakılıyorsa, Osmanlı'nın kuruluşu nasıl değerlendiriliyorsa, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi nasıl değerlendiriliyorsa da yıllar sonra 'Ne yaptı Türkiye de buraya geldi' diye Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de değerlendirmeler üniversitelerde yapılacak.

Sınırlarımızdaki güvenlik sistemimiz, gece görüş kameralarına kadar olmasaydı bunlar sağlanabilir miydi?

Artık mühimmatımızı, silahımızı biz üretiyoruz. İnsansız Hava Araçları'na taktığımız kameraları biz üretiyoruz. Milyarlarca dolar vermiyoruz artık. Yarın tankımızı biz üreteceğiz. Tüm bunları yaptığınız anda eliniz güçlü oluyor.

Terör örgütüne alan baskısı ile hayat şansı bırakmıyoruz. Legal görünümlü illegal yapılar, dernekler, sivil toplum örgütler... Bunlarla terörün bağını kesiyorsunuz. Biz suçluların yaklaşık 6.5 milyon kişinin yüz bilgilerini, tüm biyometrik verilerini kameralara yükledik. Aradığımız hangi suçlu varsa bir yerde gözümüze çarpıyorsa, biz onu yakalayabilme kabiliyetine sahibiz.

Türkiye büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor. Bu bizim istikrarımızı, turizmimizi, akademimizi şekillendiriyor.

Türkiye toplam bir program uyguluyor. Bunda insanlık, tarım, komşularla iyi ilişkiler, medeniyetimizin insanlarla buluşturulması var.

SOSYAL MEDYA

(Sosyal medyadaki manipülasyonlar) Siber suçlarla mücadele birimlerimizle gurur duyabilirsiniz. Türkiye'de olup da bir hakareti, bir kumarı, terörü veya çocuk istismarını, eskort, yasa dışı silah satışı... Türkiye'de olup da arkadaşlarımızın bulamama ihtimali çok zayıftır. 15 Temmuz'la alakalı, 15 Temmuz'un bize getirdiği, mecbur ettiği en önemli şey siber suçlarla mücadeledir. Birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. Yüzlerce arkadaşımız var. Müthiş bir performans sergiliyorlar.

Ayrıntılar geliyor...