Son dakika haberler: Bakan Soylu’dan önemli açıklama: 4 gün içinde bitireceğiz

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



(Van’da hissedilen deprem ile ilgili olarak) Tarım Bakanlığı telef olan hayvanların salgın hastalığa sebep olmaması için çalışmaya başladı.



Hasar tespit çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.

Çelik konstrüksiyon evlerle ilgili planlamayı hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.

Telef olan hayvanların yerine yenilen konulması için tüm imkanları ortaya koyacağız.









