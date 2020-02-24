MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Bakan Soylu’dan önemli açıklama: 4 gün içinde bitireceğiz
GeriGündem Son dakika haberler: Bakan Soylu’dan önemli açıklama: 4 gün içinde bitireceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakan Soylu’dan önemli açıklama: 4 gün içinde bitireceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Bakan Soylu’dan önemli açıklama: 4 gün içinde bitireceğiz
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9’luk deprem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Van'daki çalışmalar ile ilgili olarak ''4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.'' dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Van’da hissedilen deprem ile ilgili olarak) Tarım Bakanlığı telef olan hayvanların salgın hastalığa sebep olmaması için çalışmaya başladı.

Hasar tespit çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.

Çelik konstrüksiyon evlerle ilgili planlamayı hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.

Telef olan hayvanların yerine yenilen konulması için tüm imkanları ortaya koyacağız.

Van Başkale'de okullar 15 gün tatil edildi
daha fazla video için





False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle