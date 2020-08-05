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Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu: Yarın en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

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Son dakika haberler... Bakan Soylu: Yarın en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Yarın, tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Kontrollü sosyal hayat' mesajı ile yaptığı açıklamada, "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" dedi.

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