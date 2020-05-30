Son dakika haberler... Bakan Soylu: Türk polisine güvenin... İki provokatör de yakalandı

Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs'ta e-mail ile ölüm tehdidi aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada tehdit maili atan şahsın kısa sürede yakalandığını duyurdu.

İKİ PROVOKATÖR DE YAKALANDI

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yazdığı mesaj şöyle:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz."

Çelik, vatandaşların içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin "Türkiye düşmanlığı" olduğunu tarihten de çok iyi bildiklerini belirterek, "Kullandıkları maşalar değişir, bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu." ifadelerine yer verdi.