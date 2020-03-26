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Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakan Soylu talimat vermişti! 25 ilde 'corona virüs' operasyonu...

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Son dakika haberler: Bakan Soylu talimat vermişti! 25 ilde 'corona virüs' operasyonu...
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İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.

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