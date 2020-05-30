Son dakika haberler: Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."