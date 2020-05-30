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AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

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Son dakika haberler: Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

 "Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü." 

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