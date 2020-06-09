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Son dakika haberler... Bakan Soylu: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Şırnak Silopi ilçesinde ve Elazığ Görese Dağlarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, "Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
"Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, Toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi... Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret..."
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