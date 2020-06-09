Son dakika haberler... Bakan Soylu: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, Toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi... Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret..."