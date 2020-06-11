Son dakika haberler... Bakan Soylu 'Şehitlerimiz rahat uyusun' dedi ve duyurdu: Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşın şehit olduğu terör saldırısı ile 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğunun belirlendiğini açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.
BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZ RAHAT UYUSUN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusun..."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle