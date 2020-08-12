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Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: 'Yıldırım-5' operasyonu başlatıldı

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Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: 'Yıldırım-5' operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yıldırım-5' operasyonunun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"nda konuştu

Bakan Soylu, " Bugün 1448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı." açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

"Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca “YILDIRIM-5 AMANOSLAR” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.448) personel [(97) operasyonel tim] görev almaktadır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir."

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