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Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu... Terör örgütüne iki çizik daha
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu'nun Tiwtter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu İki çizik daha... İstihbarat, operasyon, sonuç... Kahramanlarımız sağolsun"
Kaçış yok!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 5, 2020
Ya teslim
Ya ...
Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha 🖊
🤜İstihbarat
🤜Operasyon
🤜Sonuç
Kahramanlarımız sağolsun 🇹🇷
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