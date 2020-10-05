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Haber Giriş: 05.10.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu... Terör örgütüne iki çizik daha

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Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu... Terör örgütüne iki çizik daha
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun Tiwtter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu İki çizik daha... İstihbarat, operasyon, sonuç... Kahramanlarımız sağolsun"

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