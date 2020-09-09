Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı ve Gri Liste'den 1'er terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda birisi kırmızı, diğeri gri kategoride aranan 2 teröristin, Hakkari’de düzenlenen operasyonda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem;

Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz.

Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz"

Yıldırım 4️⃣ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de;

Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem;

Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz.



Hakkari Oğul kırsalında 3️⃣ terörist ölü ele geçirildi.



Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz @Jandarma 👏 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 9, 2020

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