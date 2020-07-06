Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."
İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020
Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...
59 tutuklu...
Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...
Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏
30 Mayıs'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan beri itibaren 232 organize suç çetesinin çökertildiğini kaydetmişti.
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