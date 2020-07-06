Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi!

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla."

İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!

Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...



59 tutuklu...



Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...

Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020

30 Mayıs'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan beri itibaren 232 organize suç çetesinin çökertildiğini kaydetmişti.