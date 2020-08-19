Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112'de birleştireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına katıldı.
Bakan Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.
Soylu, şu açıklamalarda bulundu:
"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."
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