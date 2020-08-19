MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112'de birleştireceğiz
GeriGündem Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112'de birleştireceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112'de birleştireceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112'de birleştireceğiz
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.

Son dakika haberler... Bakan Soylu duyurdu: Acil hizmet numaralarının hepsini kaldırıp, 112de birleştireceğiz

Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle