Son dakika haberler... Bakan Soylu DHA görüntülerini paylaşarak uyardı: Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp asker uğurlaması yapan kişilerle ilgili eleştirilerde bulundu. "Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." diyen Soylu, "Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' ifadelerini kullandı.
İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.
BAKAN SOYLU'DAN ELEŞTİRİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından DHA'nın bu haberini paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.
Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"
Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 4, 2020
Kınalı kuzularımız şanla, şerefle,
dua ile vakar ile gönderilmeli...
Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil...
Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil + https://t.co/y9UnK496Di
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