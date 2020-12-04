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Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler… Bakan Soylu ‘Çok şükür’ diyerek paylaştı: 81 kilometrelik proje sona erdi

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Son dakika haberler… Bakan Soylu ‘Çok şükür’ diyerek paylaştı: 81 kilometrelik proje sona erdi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Şükür... Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi..." paylaşımında bulundu. Bakan Soylu paylaşımına güvenlik duvarının fotoğraflarını da ekledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler… Bakan Soylu ‘Çok şükür’ diyerek paylaştı: 81 kilometrelik proje sona erdi

Projeye ait fotoğrafları da paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız."

Son dakika haberler… Bakan Soylu ‘Çok şükür’ diyerek paylaştı: 81 kilometrelik proje sona erdi

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