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Haber Giriş: 09.05.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Soylu bu fotoğraf ile paylaştı

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Son dakika haberler: Bakan Soylu bu fotoğraf ile paylaştı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşların yarın dışarı çıkmaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter adresinden yarın 65 yaş üstü vatandaşların uzun süreden sonra dışarı çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘’Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.’’


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