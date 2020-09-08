Son dakika haberler: Bakan Soylu açıkladı: Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından 'Ercan Bayat' yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye'de yakalanan terörist Ercan Bayat'ın üzerinden rejim kimliği çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." dedi.
Sabah gazetesinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye'de yakalanan terörist Ercan Bayat'ın üzerinden rejim kimliği çıktı.
Kimlikte şu bilgiler yer alıyor:
Silah taşıma kimliği
Suriye cumhuriyeti
Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı
Istihbarat şubesi: şube 217
Ercan süleyman beyit /izin verilmiş
Sayı:1002
217 istihbarat şubesi
Silah tasiyor 7.62 mm
Sayı:51036689
Hizmet için verilmiştir
Veriliş tarihi:21.11.2015
Silah taşıma kimliği
Uyarı
1. Bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir
2. Kimlik buulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat subesine verilmelidir . Ve bunu saklayan kisi sorumludur.REYHANLI SALDIRISI SORUMLUSU YAKALANDI
Bakan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler" diye konuştu. Bakan Soylu ayrıca, sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptıklarını, birçok kişinin gözaltında olduğunu ve tutuklandığını bildirdi.
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