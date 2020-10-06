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Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu: 1'i kırmızı kategoride, 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Bakan Soylu: 1'i kırmızı kategoride, 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Diyarbakır Lice’de biri kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi.” açıklamasını yaptı. Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

"Diyarbakır Lice’de biri kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yapan Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır." diyen Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Soylu, 6-8 Ekim Kobani eylemleriyle ilgili 6 yıl sonra soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Devlet unutmaz. Devlet unutursa devlet olmaz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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