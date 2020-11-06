Son dakika haberler: Bakan Selçuk’tan İzmir için ‘uzaktan eğitim’ açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.
İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle