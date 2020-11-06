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Haber Giriş: 06.11.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Selçuk’tan İzmir için ‘uzaktan eğitim’ açıklaması

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Son dakika haberler: Bakan Selçuk’tan İzmir için ‘uzaktan eğitim’ açıklaması
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.

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